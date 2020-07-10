ليبيا – بحث رئيس الحكومة الليبية عبد الله الثني أمس الخميس خلال اجتماع مع عضو مجلس النواب حمد البنداق أوضاع بلدية درنة وطوقها بحضور وزير الحكم المحلي عادل الزايدي.

الاجتماع ناقش بحسب المكتب الإعلامي للحكومة الليبية احتياجات مدينة درنة والمناطق المجاورة لها خاصة فيما يتعلق بقطاع الطرق والمواصلات وذلك لما تتعرض له المنطقة من سيول أدت لتهالك عدد من الطرق العامة.

وأكد الثني أن الحكومة ماضية في تقديم كافة الخدمات لبلدية درنة والبلديات المحيطة لها وتعمل على إعادة إعمارها من خلال العديد من المشروعات خاصة بعد الدمار الذي تعرضت له على أيدي الجماعات الإرهابية إبان سيطرتهم على المنطقة.