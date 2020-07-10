ليبيا – قال رئيس قطاع النفط والغاز في المجلس الأعلى لمشائخ وأعيان ليبيا الشيخ السنوسي الحليق إن الحقول النفطية ما زالت مغلقة حتى اليوم.

الحليق وفي تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك” الروسية اليوم الجمعة أضاف:” أن استئناف تحميل النفط من ميناء السدرة النفطي يعد خطوة أولى في إطار تنفيذ الشروط التي أكدنا عليها وفوضنا الجيش الوطني البرلمان للتفاوض بشأنها”.

وأكد أن مصفاة صرير لم تتوقف بالأساس وهي تضخ 10 آلاف برميل يوميا من النفط لتغذية محطات الكهرباء والداخل الليبي فيما تظل جميع الحقول مغلقة حتى اليوم بما فيها حقل المسلة.

وأوضح أن عملية استئناف التحميل من ميناء السدرة هي من المخزون الموجود هناك ولم يستأنف ضخ أي نفط جديد.

وتابع:” أن استئناف تحميل النفط كخطوة أولى مرهونة بالالتزام بإيداع عائدات النفط في الصندوق الذي اشترط تأسيسه من قبل وأنه حال الإخلال بذلك يتوقف تحميل النفط مرة أخرى ولن تفتح الحقول”.