انجلترا – حقق نادي مانشستر يونايتد فوزا مريحا على مضيفه أستون فيلا، بثلاثية نظيفة، في مباراة أقيمت أمس الخميس، في ختام منافسات الجولة الـ34 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسجل ثلاثية اليونايتد، كل من البرتغالي برونو فرنانديز من ركلة جزاء، والإنجليزي الشاب ماسون غرينوود، والفرنسي يول بوغبا، في الدقائق 27، 50، و58.

وهذا هو الفوز الرابع على التوالي ليونايتد في المسابقة، ليرفع رصيده إلى 58 نقطة، في المركز الخامس، بفارق نقطة وحيدة عن ليستر سيتي صاحب المركز الرابع.

أما أستون فيلا، فقد تأزمت وضعيته في أسفل الترتيب بعد هذه الخسارة، حيث تجمد رصيده عند 27 نقطة في المركز الـ17 قبل الأخير، وباتت مهمة نجاته من الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى صعبة جدا.

المصدر: RT