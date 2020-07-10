ليبيا – قال الباحث في الشأن التركي محمد الديهي إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يدرك أن طموحه في ليبيا أصبح غير ممكن خاصة في ظل الأيام الأخيرة.

الديهي وخلال مداخلة هاتفية لفضائية “إكسترا نيوز” وفقاً لما نقلته صحيفة “الدستور” المصرية أضاف:” أردوغان يتبقى له في ليبيا أيامً معدودة فالشعب الليبي رافضًا لتواجده فيها لأنه يعي ويعلم أن الهدف الرئيسي له هو نهب ثروات الشعب الليبي”، مؤكدًا أن ليبيا تعد آخر معقل لأردوغان في البلاد العربية.

وعن صمت المجتمع الدولي أمام تجاوزات أردوغان، أكد الديهي أن تركيا تعتبر من حلف الناتو ومن ضمن قوانينه عدم محاربة البلدان التابعة له.

الباحث في الشأن التركي أشار إلى أن الفترة المقبلة في تركيا من المحتمل أن تشهد انتخابات تركية تطيح بنظام أردوغان والذي فقد شعبيته داخل الشارع التركي والذي يكتفي بنظام القمع والسجن لكل معارضيه.