ليبيا – رحبت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بإعلان المؤسسة الوطنية للنفط رفع القوة القاهرة على الصعيد الوطني واستئناف عملها الحيوي نيابة عن جميع الليبيين والتعاون مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لضمان عدم اختلاس الإيرادات والحفاظ عليها لصالح الشعب الليبي.

السفارة وفي بياناً لها اليوم الجمعة أشادت بجهود جميع الأطراف الليبية لتسهيل عمليات المؤسسة الوطنية للنفط ،مؤكدةً أنها ستواصل دعم الشفافية المالية في ليبيا ومن خلال الحوار الذي تقوده الأمم المتحدة تعزيز التفاهم المشترك بين الليبيين بشأن التوزيع العادل لإيرادات النفط والغاز.