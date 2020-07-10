إسرائيل – قررت السلطات الإسرائيلية إغلاق عدة أحياء في مدينة القدس لمدة سبعة أيام، بدءا من بعد ظهر اليوم، بعد أن اعتبرت هذه الأحياء بؤرا لتفشي فيروس كورونا.

وأعلنت إسرائيل عن هذا الإجراء بعد اجتماع وزاري، حيث أقرت عدة أحياء في القدس وبيت شيمش والرملة واللد شمال غربي القدس، وأحياء أخرى واعتبرتها مناطق مقيدة لمدة أسبوع، وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا فيها.

وسيتم في هذه المناطق تقييد الدخول إليها والخروج منها، وتقييد النشاطات والحركة التجارية فيها.

وقد تم تسجيل ارتفاع حاد في عدد المصابين بفيروس كورونا في المناطق الواقعة شرقي القدس.

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية فإن مصادر العدوى قد تكون المؤسسات التعليمية.

المصدر: وكالات