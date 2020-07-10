السيسي يبعث رسالة إلى عون تتناول العلاقات الثنائية بين البلدين

السيسي يبعث رسالة إلى عون تتناول العلاقات الثنائية بين البلدين

مصر – بعث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الجمعة، رسالة إلى نظيره اللبناني ميشال عون، تناولت آخر الأوضاع والعلاقات الثنائية بين البلدين.

ووفق ما ذكرت صفحة رئاسة الجمهورية اللبنانية عبر “تويتر”، فقد تسلم الرئيس عون رسالة من نظيره المصري نقلها إليه سفير جمهورية مصر العربية في لبنان الدكتور ياسر علوي، تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأكد الرئيس المصري في الرسالة “حرص مصر على استقرار لبنان ورفاهيته، والاستعداد لبذل كل جهد يمكن أن يسهم في رفعة الشعب اللبناني الشقيق واستعادته لعافيته”.

وأعرب الرئيس السيسي عن أمله في أن تسفر المفاوضات التي يجريها لبنان مع المؤسسات المالية عن نجاح يقلل الأضرار الواقعة على الإقتصاد اللبناني.

المصدر: RT