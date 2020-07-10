ليبيا – قال المحلل الاقتصادي سليمان الشحومي إن النفط الخام عاد للتصدير اليوم الجمعة من ميناء السدرة بترتيبات جديدة ودون ان تتحكم حكومة الوفاق في العوائد ودون أن تذهب مباشرة للبنك المركزي بطرابلس.

الشحومي وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” أشار إلى أن عودة تصدير النفط قد ينزع فتيل الحرب المدمرة المرتقبة وفتح صفحة جديدة للحوار الليبي الليبي.

وأضاف:”وليكن هذه المرة حوار نخب وممثلين للمجتمع الليبي بكافة تركيباته ودون وجود او تدخل من الاطراف السياسية الموجودة على الساحة وقد نري الضوء قريبا”.