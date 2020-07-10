الصين – اكدت الصين إن تصويت المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية على مشروع قرار ضد سوريا سيخلق مزيدا من الاستقطاب والمواجهة بين الدول الأطراف ويؤدي إلى تسييس مستمر لعمل المنظمة.

وفي كلمة ألقاها في جلسة المجلس التنفيذي، أعرب الوفد الصيني عن أسفه للتصويت، قائلا إن التصويت “سيخلق مزيدا من الاستقطاب والمواجهة بين الدول الأطراف، ويؤدي إلى تسييس مستمر لعمل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية”.

وأضاف الوفد الصيني أن “الدول الأطراف ينبغي أن تسد هوة الخلافات من خلال الحوار، وأن تحافظ بشكل مشترك على سلطة اتفاقية الأسلحة الكيميائية وجديتها”.

وتابع : “نقطة انطلاق الصين تكمن في التمسك بسلطة وفعالية اتفاقية الأسلحة الكيميائية. وتعتقد الصين أنه ينبغي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية إجراء تحقيق شامل وموضوعي ونزيه في أي استخدام محتمل للأسلحة الكيميائية، وفقا لاتفاقية الأسلحة الكيميائية وملحق التحقق الخاص بها”.

ودعا الوفد في بيانه جميع الأطراف إلى “معالجة قضية الأسلحة الكيميائية في سوريا بما يتفق بدقة مع اتفاقية الأسلحة الكيميائية، من أجل الحفاظ على سلطة وفعالية اتفاقية الأسلحة الكيميائية”.

وصوتت الدورة الـ94 للمجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، مساء أمس الخميس على مشروع قرار بشأن “حيازة واستخدام الأسلحة الكيميائية” في سوريا، “لصالح التحرك بناء على تحقيق حمّل لأول مرة الحكومة السورية بشكل واضح مسؤولية شن هجمات بغاز مشل للأعصاب”، وفق ما أفاد به دبلوماسيون.

وصوتت الصين وروسيا وإيران ضد مشروع القرار هذا، بينما امتنعت تسعة بلدان عن التصويت، بما في ذلك نيجيريا وكينيا وجنوب إفريقيا والهند وباكستان.

وتوصل التقرير الذي صاغه فريق تحقيق جديد في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى أن “سلاح الجو السوري استخدم غازي السارين والكلور على بلدة اللطامنة في محافظة حماه في مارس 2017”.

ويتهم القرار سوريا بخرق معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية. وقال المندوب البريطاني، بيتر ويلسون، على تويتر إن الدول “صوتت لصالح التحرّك بناء على تقرير فريق التحقيق والتحري”، متحدثا عن “تصويت بأغلبية ساحقة لوضع حد لاستخدام الأسلحة الكيميائية”.

ومنذ بداية إنشاء فريق التحقيق وتحديد الهوية، أكدت الصين أن إنشاءه يتجاوز تفويض اتفاقية الأسلحة الكيميائية، وأن “منهجية عمله وإجراءاته لا تتوافق مع نصوص اتفاقية الأسلحة الكيميائية، ولا يعكس تكوينه التوزيع الجغرافي العادل”، حسبما قال الوفد الصيني.

وتعارض الصين دائما بشدة استخدام الأسلحة الكيميائية لأي غرض من قبل أي دولة أو منظمة أو فرد، تحت أي ظرف من الظروف

المصدر: وكالات