الصين – أعلن مي يودونغ المدير العام لشركة SinoGene الصينية، أن العلماء الصينيين أجروا تعديلات وراثية على فئران مخبرية، جعلتها حساسة لمرض “كوفيد-19” لاختبار اللقاحات والأدوية عليها.

وقال مدير الشركة في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء: لا تصاب الفئران العادية بـ”كوفيد-19″ لذلك أجريت عليها تعديلات وراثية، جعلتها قابلة للإصابة بالمرض من أجل اختبار اللقاحات المضادة والأدوية المستخدمة في علاجه عليها.

وأضاف: قد تم خلال هذه العملية زرع الجين البشري ACE2 (يختلف عن مثيله في الفئران)، في أجسام الفئران المخبرية، لأن نتائج العديد من الدراسات أظهرت أن الفيروس المسبب لمرض “كوفيد-19” يتوغل من خلاله في جسم الإنسان.

وباستخدام هذه الطريقة سيتمكن الخبراء من تحديد مدى فعالية اللقاحات والأدوية التي تنتج في الصين.

وأشار مصدر في الشركة SinoGene، إلى أن “استخدام فئران تحمل جين ACE2 البشري (hACE2) في الدراسات الجارية في هذا المجال، يمكن أن يزيد بشكل كبير من فعالية ومعدل نجاح الاختبارات قبل السريرية للأدوية”.

وأضاف أنه سيسمح هذا للخبراء بتحديد طرق انتقال العدوى وآليات تطور المرض في الجسم والتغيرات التي تحصل في الفيروس.

وأكد المصدر، على أن عدم كفاية الفئران المعدلة وراثيا سيزيد من صعوبة ابتكار اللقاحات والأدوية المضادة للمرض لأن هذه الفئران، هي عنصر مهم جدا في هذه البحوث.

ولذلك قرر خبراء الشركة تسريع عملية الحصول على الفئران المعدلة بما يكفي لاستمرار الدراسات الخاصة بمكافحة الفيروسات التاجية.

وتجدر الإشارة، إلى أن علماء معهد علم الخلايا وعلم الوراثة التابع لأكاديمية العلوم الروسية، سبق أن أعلنوا عن إجراء تعديلات وراثية على الفئران المخبرية لجعلها حساسة لمرض “كوفيد-19” لاستخدامها في اختبارات اللقاحات المضادة للفيروس التاجي وأدوية علاج “كوفيد-19” عليها.

المصدر: نوفوستي