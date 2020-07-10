ليبيا – رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان عودة دفعة جديدة من مرتزقة الحكومة التركية إلى الأراضي السورية قادمين من ليبيا بعد انتهاء عقودهم بالمقابل قامت تركيا بإرسال دفعات جديدة من مقاتلي الفصائل السورية الموالية لها إلى ليبيا للمشاركة بالعمليات العسكرية إلى جانب حكومة الوفاق ضد الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر.

المرصد السوري أشار في بياناً له إلى أعداد المجندين الذين ذهبوا إلى الأراضي الليبية حتى الآن ترتفع إلى نحو 15800 مرتزق من الجنسية السورية عاد منهم نحو 5600 إلى سورية في حين تواصل تركيا جلب المزيد من عناصر الفصائل المرتزقة إلى معسكراتها وتدريبهم.

ولفت إلى أنه جرى توثيق مقتل المزيد من مرتزقة الحكومة التركية من حملة الجنسية السورية خلال المعارك الدائرة على الأراضي الليبية.

ووفقاً لإحصائيات المرصد السوري فقد بلغت حصيلة القتلى في صفوف الفصائل الموالية لتركيا جراء العمليات العسكرية في ليبيا نحو 470 مقاتل بينهم 33 طفل دون سن الـ 18 كما أن من ضمن القتلى قادة مجموعات ضمن تلك الفصائل.