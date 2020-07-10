ليبيا – قال المتحدث الرسمي باسم الجيش اللواء أحمد المسماري إن القوات الليبية مستعدة لمواجهة أي عدوان غاشم على ليبيا وأن خط سرت الجفرة ما زال تحت حماية القوات المسلحة الليبية.

المسماري وخلال مداخلة هاتفية في برنامجه “حقائق وأسرار” على فضائية “صدى البلد” المصري أمس الخميس أوضح أن أحلام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في السيطرة على النفط الليبي لن تتحقق بقوة الشعب الليبي ورفضه للاستعمار التركي الغاشم.

وطالب بأن تمتد الخطوط المصرية الحمراء إلى طرابلس وما بعد طرابلس، مؤكدا أن تركيا تحشد كل إمكاناتها القتالية للتقدم نحو الهلال النفطي وتهدد الأمن العربي.

المتحدث باسم الرسمي باسم الجيش أشار إلى أن تركيا تتحدى العالم نهارا جهارا لكن القوات الليبية قادرة على حماية ليبيا، مشيرا إلى أن ردود الأفعال ستكون قوية إذا هجمت تركيا على سرت والجفرة.