الأردن – أكد العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، امس على مواقف الأردن الثابتة تجاه القضية الفلسطينية.

وأفاد الديوان الملكي الأردني، في بيان، بأن الملك عبد الله الثاني بحث مع بومبيو “مجمل قضايا المنطقة، حيث أعاد التأكيد على مواقف الأردن الثابتة حيالها وفي مقدمتها القضية الفلسطينية”.

وتناول الاتصال، حسب البيان، “علاقات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين”، حيث أعرب العاهل الأردني “عن شكره للدعم المتواصل الذي تقدمه الولايات المتحدة للأردن”.

وفي سياق متصل، تطرق الجانبان إلى “الجهود الثنائية والدولية لاحتواء وباء فيروس كورونا وأهمية مواصلة التعاون للتصدي لآثار الوباء الاقتصادية والإنسانية”.

وعبر وزير الخارجية الأمريكي خلال الاتصال “عن تقديره للمملكة على وقوفها إلى جانب بلاده في مجابهة الوباء”.

ويأتي تأكيد العاهل الأردني لدعمه القضية الفلسطينية في الوقت الذي تستعد فيه إسرائيل ضم غير شرعي لأجزاء من الضفة الغربية المحتلة في إجراء يتوقع أنه سيؤدي إلى تصعيد جديد في المنطقة وسط معارضة من قبل مجموعة واسعة من الدول، بينما تقول الولايات المتحدة إن القرار حول هذا الشأن يعود اتخاذه للحكومة الإسرائيلية في دعم عملي لهذه الخطوة.

المصدر: RT