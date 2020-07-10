ليبيا – أكد عضو مجلس النواب سعيد امغيب أن النداءات الأخيرة في جلسة مجلس الأمن التي تحث على إيقاف إطلاق النار وعودة الأطراف لطاولة الحوار تدل على أن هنالك ضغطاً روسياً كبيراً على الجانب التركي للقبول بوقف إطلاق النار في ليبيا.

امغيب وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الاتحاد” الإماراتية اليوم الجمعة أشار إلى أنه في حال أصرت تركيا على مواصلة العمليات العسكرية في ليبيا سيقدم المجتمع الدولي على فرض الحل السياسي والعودة إلى طاولة المفاوضات ،مؤكداً أنه في حال تعنتت تركيا فستتعرض لصفعة أقوى من صفعة قصف قواتها في قاعدة الوطية التي جعلتها تترنح وتسعى بكل قوة إلى عمل أي شيء يعيد لها التوازن.