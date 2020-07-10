الولايات المتحدة – انخفضت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الجمعة بأكثر من 2%، وسط مخاوف اقتصادية بسبب ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في الولايات المتحدة.

وأظهر موقع “بلومبرغ” أن العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” انخفضت، بحلول الساعة 13:10 بتوقيت موسكو، بنسبة 2.35% إلى 38.69 دولار للبرميل.

فيما تراجعت العقود الآجلة للخام العالمي “برنت” بنسبة 2.03% إلى 41.49 دولار للبرميل.

وبينما يتوقع العديد من المحللين انتعاش الاقتصادات والطلب على الوقود من الجائحة، فإن الارتفاع اليومي القياسي لإصابات فيروس كورونا في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، يثير مخاوف بشأن وتيرة التعافي.

وقال جيفري هالي كبير محللي السوق لدى شركة “أواندا” للاستشارات: “ربما نحتاج إلى برهان على أن الولايات المتحدة سيطرت على كوفيد-19”.

وما زالت مخزونات النفط تشهد تخمة بسبب تآكل الطلب على البنزين والديزل وبقية أنواع الوقود خلال التفشي الأولي للجائحة.

وارتفعت مخزونات النفط الأمريكية بنحو ستة ملايين برميل الأسبوع الماضي بعد أن توقع محللون انخفاضها بنحو نصف ذلك الرقم.

المصدر: “بلومبرغ” + “رويترز”