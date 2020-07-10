الولايات المتحدة – أصبح ناشفيل ثاني فريق ينسحب من الصيغة الاستثنائية للدوري الأمريكي لكرة القدم “MLS” بعد دالاس، وذلك نتيجة إصابة أربعة لاعبين جدد في صفوفه بفيروس كورونا المستجد.

وقالت رابطة الدوري الأمريكي لكرة القدم، إنها قررت استبعاد ناشفيل عن البطولة التي أطلقت عليها “MLS is Back”، لأن الإصابات العديدة في صفوف الفريق بفيروس كورونا جعلته غير قادر على خوض التمارين.

وأظهرت الاختبارات التي أجريت على جميع الأندية الـ26 منذ وصولها إلى أورلاندو حيث يستكمل الموسم في مكان واحد هو مجمع “وورلد ديزني”، أن تسعة لاعبين من ناشفيل مصابون بالفيروس.

وسبق للرابطة أن أعلنت الأحد الماضي عن استبعاد دالاس عن البطولة بصيغتها الاستثنائية بعدما تبين إصابة 11 شخصا في صفوفه، بينهم عشرة لاعبين.

وعاود الدوري الأمريكي نشاطه الأربعاء الماضي بعد أن توقف في مارس الماضي عقب مرحلتين فقط على انطلاق الموسم الجديد بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقررت رابطة الدوري استكماله بصيغة تشبه كأس العالم بمشاركة الأندية الـ26 جميعها، قبل استبعاد دالاس ثم ناشفيل، ما دفعها إلى تعديل توزيع الفرق بواقع أربعة فرق في كل من المجموعات الست.

المصدر: أ ف ب