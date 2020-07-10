ليبيا – بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الجمعة مع أعضاء مجلس الأمن الروسي الدائمين عبر تقنية الفيديو الوضع في ليبيا وجنوب شرقي أوكرانيا ومنطقة البلقان.

المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أوضح وفقاً لما نقلته وكالة “سبوتنيك” الروسية أنه تم التطرق في الاجتماع إلى الوضع في ليبيا مع التركيز على عدم وجود بديل للتسوية السلمية في هذا البلد.

وهذا وحضر الاجتماع كلا من :”رئيسي غرفتي البرلمان الروسي فالنتينا ماتفيينكو وفياتشيسلاف فولودين ،نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف،سكرتير مجلس الأمن نيكولاي باتروشيف، رئيس إدارة الكرملين أنطون فاينو، ووزيري الخارجية سيرغي لافوروف والداخلية فلاديمير كولوكولتسيف، رئيس جهاز الأمن الفيدرالي ألكسندر بورتنيكوف، رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية سيرغي ناريشكين، فضلاً عن ممثل الرئيس الروسي الخاص لشؤون حماية البيئة والنقل سيرغي إيفانوف”.