اليابان – فاجأت شركة تويوتا عشاق سيارات Corolla الشهيرة، وكشفت عن نسخة جديدة من هذه السيارات بهيكل كروس أوفر يجعل منها مركبة عائلية مميزة.

ويرى الخبراء أن تويوتا مع تحديثها لـ Corolla قررت خلق منافس قوي لسيارات Honda HR-V وMazda CX-30 وNissan Kicks اليابانية التي تعتبر من بين أكثر مركبات الكروس أوفر مبيعا في العالم.

وبنيت السيارة الجديدة على منصات TNGA-C المعروفة بالعملية والمتانة، وحصلت على هيكل بطول 4 أمتار و46 سنتيمترا، بعرض 182 سم وارتفاع 162 سم، أما المسافة بين محوري عجلاتها فجاءت 264 سم، وارتفاع هيكلها عن الأرض 161 ملم.

وحصلت هذه المركبة على مصابيح مميزة تعمل بتقنية LED، وعلى فتحة سقف بانورامية واسعة، أما قمرتها فزودت بمقاعد جلدية تتسع لـ 5 ركاب، وواجهة القيادة فيها حصلت على أنظمة مولتيميديا متطورة يمكن التحكم فيها عبر شاشة تعمل باللمس بمقاس 9 بوصات.

وزوتها تويوتا بأنظمة Toyota Safety Sense، وأنظمة كهربائية للتحكم بوضعيات المقاعد ودرجة حراراتها، ونظام لمنع الانزلاق على المنعطفات، وحساسات لقياس المسافات لركنها بأمان، إضافة إلى حساسات للإضاءة والمطر.

وتعتمد هذه السيارة في حركتها على محركات بنزين توربينية بسعة 1.8 ليتر وعزم 140 حصانا، كما ستطلق نسخ خاصة منها فيها محركات هجينة واقتصادية تعمل بالبنزين والكهرباء عزمها يعادل 122 حصانا.

ومن المفترض أن تباع هذه السيارة في السوق الروسية وبعض أسواق أوروبا بسعر يعادل 30 ألف دولار تقريبا.

المصدر: moto1