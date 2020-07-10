السودان – أعلن رئيس مجلس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، امس عن إجراء تعديل وزاري لحكومته الانتقالية، تنفيذا لوعود سابقة جاءت في خطابه الأخير بنهاية يونيو الماضي.

وفي اجتماع طارئ لمجلس الوزراء، اليوم الخميس، طلب حمدوك من وزراء حكومته تقديم استقالاتهم ومن ثم تكليفه بأعباء الوزارة لحين تكوين حكومة جديدة.

وجاءت هذه الخطوة تنفيذا لوعود سابقة جاءت في خطابه الأخير بنهاية يونيو الماضي، وبعد ساعات من التوصل لاتفاق سلام مع الحركات المسلحة، التي تقاتل في دارفور وولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان.

يذكر أن السلطات السودانية توصلت خلال مفاوضات أجراها وفد الحركات المسلحة في الخرطوم إلى تفاهمات بشأن عدة ملفات، بينها ملف السلطة حيث اتفق على منح الحركات 25% من المناصب في الحكومة المركزية، بجانب 40% من مناصب ولايات دارفور والنيل الأزرق وجنوب كرفادن، و10% من المناصب الحكومية في الولايات الأخرى، فضلا عن منح منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان حكما ذاتيا مقيدا، بالإضافة لتمديد الفترة الانتقالية لـ39 شهرا تبدأ من لحظة التوقيع على اتفاق السلام.

المصدر: RT