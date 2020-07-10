خبير: النفط يمكن أن يقفز إلى 150 دولارا للبرميل بحالة واحدة فقط

خبير: النفط يمكن أن يقفز إلى 150 دولارا للبرميل بحالة واحدة فقط

روسيا – استبعد كبير خبراء الصندوق الوطني لأمن الطاقة الروسي، إيغور يوشكوف، مسألة ارتفاع أسعار النفط إلى 150 دولارا للبرميل بحلول العام 2025.

واعتبر أن توقعات محللي صحيفة “وول ستريت جورنال” حول احتمال ارتفاع برميل النفط إلى 150 دولارا، “بيان جريء إلى حد ما”.

وأضاف، أن ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات كهذا يمكن أن يحصل في حال حدوث عجز كبير في معروض النفط في الأسواق، وفي الوقت الحالي “لا توجد مؤشرات على ذلك”.

ووفقا للخبير فإن هذه الزيادة في أسعار النفط “ممكنة في حال أصاب أحد منتجي النفط الرئيسيين في العالم خطب ما، وحدثت فجوة كبيرة بين العرض والطلب في أسواق النفط”.

وفي وقت سابق نقلت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية عن خبراء اقتصاديين قولهم إن أسعار النفط يمكن أن تشهد قفزة كبيرة اعتبارا من نهاية العام الحالي.

وتوقع الخبراء ارتفاع أسعار النفط في 2020 إلى 100 دولار للبرميل، وإلى 150 دولارا للبرميل بحلول العام 2025.

المصدر: RT