ليبيا – قال رئيس أركان الوفاق محمد الشريف إن تركيا ساندت حكومة الوفاق ومسلحيها في ما وصفه بـ” تحرير العاصمة طرابلس ” واتفاقية التعاون العسكري معها لا تزال في بدايتها.

الشريف وفي تصريحات تلفزيونية لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر أضاف: “الاتفاقية التركية الليبية أعطتنا الكثير وساندتنا في تحرير طرابلس وبعض مناطق في البلاد”.

وقال :”الاتفاقية مع تركيا لا تزال في بدايتها وليس في نهايتها”، موضحاً أن هناك اجتماعات عديدة مع الجانب التركي فيما يخص التدريب وتوفير الإمكانيات لمسلحيهم.

الشريف اختتم حديثه قائلا :”الحقيقة أن تركيا مستعدة لتقديم أي مساعدات أو تدريب أو معدات إلى ليبيا”.