سويسرا – أسفرت قرعة الأدوار الحاسمة من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، التي جرى سحبها اليوم الجمعة في مدينة نيون السويسرية، عن مواجهات نارية بين كبار القارة العجوز.

ووصفت الصحف في إنجلترا مسار فريق مانشستر سيتي بـ “الكابوسي” في دوري الأبطال.

فقد عنونت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية مسار السيتي بـ: “كابوس لمانشستر سيتي في وجود كل من يوفنتوس وبايرن ميونيخ أو برشلونة في طريقه نحو المباراة النهائية”.

ومن جانبها سلطت صحيفة “ديلي تليغراف” الضوء على المواجهة المحتملة لمانشستر سيتي أمام الفائز من ليون ويوفنتوس في ربع النهائي، مشيرة في المقابل إلى امتلاك باريس سان جيرمان فرصة كبيرة للوصول إلى المباراة النهائية.

وتغافلت الصحيفتان عن أنه على مانشستر سيتي اجتياز عقبة ريال مدريد أولا، قبل التفكير في مساره إلى النهائي، لأن مهمته ستكون صعبة للغاية في مواجهة الفريق الملكي بقيادة مديره الفني زين الدين زيدان، في مباراة الإياب بينهما، بالرغم من فوز الفريق الإنجليزي على الإسباني بهدفين مقابل هدف واحد في عقر داره.

بينما ذكرت صحيفة “ذا صن” المواجهة المرتقبة بين السيتي والملكي، وقالت: “مانشستر سيتي ينتظر ليون أو يوفنتوس في حال تخطي ريال مدريد، في مسار كابوسي نحو النهائي”.

أما صحيفة “ميرور” فخرجت بالعنوان “مانشستر سيتي يعرف مصيره.. (الفريق السماوي) ينتظر مواجهة ليون أو يوفنتوس في حال تخطي ريال مدريد في دور الـ16”.

في المقابل، يبدو أن الطريق سيكون سالكا بالنسبة لفريق باريس سان سان جيرمان إلى المباراة النهائية، إن لم يكن لأتلتيكو مدريد رأي آخر، أول للحصانين الأسودين أتالانتا الإيطالي ولايبزغ الألماني.

يذكر أن قرعة الدور ربع النهائي أسفرت عن مواجهة الفائز من “موقعة” ريال مدريد ومانشستر سيتي مع الفائز من مواجهة ليون الفرنسي ويوفنتوس.

وسيتواجه الفائز من مباراة نابولي وبرشلونة مع الفائز من مباراة تشيلسي وبايرن ميونيخ.

وفي الجانب الآخر، اصطدم لايبزيغ بفريق أتلتيكو مدريد، ويأمل فريق أتالانتا في مواصلة مغامراته أمام باريس سان جيرمان.

المصدر: وكالات