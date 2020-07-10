روسيا – بدد الطبيب الروسي ألكسندر مياسنيكوف الأساطير الشائعة المرتبطة بضرورة اتباع نمط حياة صحي.

وقال مياسنيكوف في حديث على قناة “روسيا 1” التلفزيونية، إن ما يشاع عن أضرار اللحم أمر مبالغ به، مشيرا إلى أن العلماء توصلوا في شهر نوفمبر عام 2019 إلى استنتاج يفيد، بأن هذه المادة الغذائية ليست مضرة للقلب والأوعية الدموية. بالإضافة إلى أن اللحم يعتبر مصدرا مهما لا غنى عنه للفيتامينات والعناصر المعدنية. ولكنه مع ذلك يبقى من عوامل الخطر لسرطان الأمعاء.

ويضيف، “لقد أكدت مرات عديدة، على ضرورة تناول قطعة من اللحم ثلاث مرات في الأسبوع”.

وأشار الطبيب، إلى أنه ليس من الضروري المشي 10 آلاف خطوة يوميا، ويمكن بدلا منها ممارسة السباحة أو الجري.

ويقول “الحركة-أهم شيء”، مؤكدا على أن قلة النشاط البدني يمكن أن يؤدي إلى الإصابة ليس فقط بأمراض القلب، بل وحتى السرطان، مشيرا إلى أن 10% من أمراض السرطان سببها “الخمول وعدم الحركة”.

المصدر: نوفوستي