قبرص – وضع رئيس جمهورية قبرص ، نيكوس أناستاسياديس ، امس حجر الأساس لتنفيذ أكبر مشروع للطاقة في الجزيرة في شكل بناء محطة جديدة للغاز الطبيعي المسال.

وشارك رئيس الدولة في حفل وضع حجر الأساس في موقع فاسيليكوس للطاقة ، بالقرب محطة الطاقة التي تحمل نفس الاسم شرق ليماسول، حسبما أفادت إدارة الصحافة والمعلومات القبرصية.

وقال الرئيس “هذا المشروع معلم تاريخي حقا، حيث تم إطلاق المشروع الفخم رسميا، وهو ذو أهمية استراتيجية وقيمة وطنية كبيرة”. ووفقا له ، وبفضل هذا المشروع بقيمة 290 مليون يورو ، ستدخل قبرص عصرا جديدا للطاقة، وستفتح آفاق جيدة لاقتصاد الجزيرة”.

وأشار أناستاسياديس إلى دور المؤسسات المالية الأوروبية في تغطية التكاليف القادمة لبناء المحطة ، لكنه أوضح أن تنفيذ خطط توصيل الغاز الطبيعي إلى الجزيرة كان طويلا وصعبا ، وأنه في نوفمبر من العام الماضي جرت محاولات لتعطيل بناء المجمع بحجة رفض المفوضية الأوروبية من تمويل مشاريع الطاقة منذ هذا العام.

وفقا للخبراء ، فإن ظهور محطة جديدة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال سيؤدي إلى حل العديد من المشاكل في قطاع الطاقة في الجزيرة وسيخفض أسعار الكهرباء بنسبة 15-25 ٪.

تم منح عقد تشييد محطة جديدة للغاز الطبيعي المسال إلى كونسورتيوم دولي ، يضم العملاق الصيني متمثلا بشركة هندسة خطوط أنابيب البترول الصينية ، والشركة الصينية هودونغ تشونغهوا لبناء السفن ، وشركة METRON S.A اليونانية. و Wilhelmsen إدارة السفن وهي شركة نقل نرويجية.

المصدر: RT