ليبيا – أكد وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب المصري اللواء صلاح عقيل أن مصر تحرص في مختلف المحافل الدبلوماسية وفي اللقاءات المشتركة على المستوى العالمي بالتأكيد على ضرورة وقف أية تدخلات أجنبية غير شرعية في ليبيا والعمل نحو التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة يضمن استعادة الدولة الوطنية ومؤسساتها.

عقيل وفي بيان له نقله موقع “البوابة نيوز” أمس الخميس قال إن موقف مصر تجاه ليبيا يأتي انطلاقا من أن أي تدخل خارجي في الأزمة الليبية يزيد من اشتعالها ويرفع من درجة الاحتقان الداخلي واستنزاف موارد الليبيين في حروب وصراعات لا تنتهي ولصالح غير الليبيين.

واعتبر وكيل خارجية البرلمان أن تصريحات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إزاء التدخلات التركية على الحدود الغربية لبلاده كانت بمثابة رسائل للعالم كله تكشف أطماع أردوغان من وراء تواجده في ليبيا.

عقيل أكد على أن أي تحرك مثير للقلق هو بمثابة عدو لن يتم التسامح معها ولن تقبل بتكرار تجربة وجود جماعات مسلحة بامتدادات إقليمية ودولية على مرمى حجر منها، مشيرًا إلى أن موقف مصر تجاه ليبيا يمثل موقف عربي جمعي في مواجهة المشروع العثماني الذي ما هو إلا وهم في عقل أردوغان.