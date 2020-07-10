ليبيا – التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح اليوم في جنيف برئيسة بعثة الأمم المتحدة بالإنابة ” ستيفاني ويليامز ” وممثلين عن مركز الحوار الإنساني المعروف إختصاراً بـ ( HD ).

وأوضح المستشار الإعلامي لرئيس المجلس عبد الحميد الصافي في تصريح لـ المرصد اليوم من جنيف أن المستشار صالح ناقش مع ويليامز دعم مبادرة القاهرة وآلية تنفيذها، كما حث المبعوثة الأممية على بذل المزيد من الجهد داخل الأمم المتحدة.

واكد رئيس مجلس النواب خلال اللقاء على ضرورة التوزيع العادل لايرادات النفط وعدم توجيهها لتمويل المرتزقة والمليشيات مؤكدًا أن الارادة الشعبية هي من أقفلت تصديره ، وذلك في إشارة منه لمزاعم صنع الله بشأن وجود قوى أجنبية بالداخل هي من أغلقته .

عاجل | رئيس مجلس النواب ناقش مع ويليامز في #جنيف ملف النفط تفصيليًا وإغلاقه برغبة شعبية وتم الإتفاق على فتح حساب جديد للإيرادات النفطية إلى حين تشكيل حكومة جديدة تستخدمها بعدالة ولا تنفقها على الفساد والمرتزقة والمليشيات . #ليبيا #المرصد ( المستشار الاعلامي حميد صافي ) — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) July 10, 2020

وأضاف الصافي أن ويليامز أكدت على ضرورة الحل السياسي للأزمة الليبية.

في السياق ذاته قال المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب إن المستشار صالح أوضح لمركز الحوار الإنساني حقيقة وجود مرتزقة وإرهابيين في ليبيا، وكل التفاصيل التي كانت غائبة عن المركز.

واضاف الصافي ان اللجة العليا للمركز اكدت انها ستبعث برسائل الى مجلس الامن الدولي تطالب فيها برفع الحظر عن تسليح الجيش الليبي مشيرا إلى أن المركز مؤسسة حيادية تحاول تقريب وجهات النظر في الصراعات الدولية

وأكد الصافي ان رئيس مجلس النواب سجري يوم الغد في ثان أيام الزيارة الى جنيف العديد من اللقاءات الهامة مع بعض الشخصيات والسفراء وبعض الجهات الدولية المعنية .

المرصد – متابعات