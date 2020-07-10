مريض يبوح بأسرار “غير متوقعة” لزوجته في نوبة جنون سببها له “كوفيد-19”

مريض يبوح بأسرار “غير متوقعة” لزوجته في نوبة جنون سببها له “كوفيد-19”

انجلترا – كشفت دراسة أن فيروس كورونا ربما سبب نوبة هلوسة غريبة لمريض تصوّر حياته “مثل برنامج تلفزيوني”، ولامس الممرضات “بشكل غير لائق” واعترف لزوجته بأنه مارس الجنس مع الرجال.

وقال الخبراء في مجلة BMJ Case Reports medical الطبية إن الرجل البالغ من العمر 41 عاما، دخل مستشفى سانت “توماس” بلندن بسبب إصابة “كوفيد-19″، واستمر علاجه 10 أيام في حين عانى من الهذيان الشديد، ووصف له الأطباء العقاقير المضادة للذهان.

ويعتقد الأطباء أن المشكلات المتعلقة بـ “كوفيد-19″، ربما تسببت في حالة خاملة من الاضطراب ثنائي القطب لدى الرجل – وهي واحدة من عدة مشاكل في الدماغ والجهاز العصبي، ظهرت في الدراسات الحديثة حول الفيروس، حسبما جاء في التقرير.

وقال المريض، الذي لم يكشف عن اسمه: “بدأت أعتقد أنني جزء من برنامج تلفزيوني، وعدت من المستقبل لإنقاذ إدارة الصحة الوطنية البريطانية NHS، وكنت أشعر بالفضول لمعرفة كيف سينتهي ذلك”.

وأثناء ذلك، استيقظ الرجل ذات مرة في منتصف الليل وهو يشعر وكأن دماغه داخل حلبة “سباق”، مع توارد “أفكار غريبة” غير مسبوقة.

وحاول أن يعمّد زملاءه المرضى، وكذلك ملامسة أعضاء الطاقم الطبي “بشكل غير لائق”، واعترف لزوجته بأنه “في الغالب” مارس الجنس مع الرجال قبل زواجهما”، وفقا للأطباء الذين وصفوا مزاجه بأنه “عالي الوتيرة”.

ويشير التقرير إلى أنه “اعترف أيضا بالعديد من اللقاءات الجنسية المثلية، التي لم يكشف عنها حتى الآن، وغيرها من السلوكيات الجنسية التي وصفتها زوجته بأنها غير معهودة. وكتب كل تفاعل شخصي وإحساس جسدي وقال إنه وجد هذه التجربة “باعثة للحرية”.

وفي نهاية المطاف، احتجز المريض بموجب قانون الصحة العقلية في البلاد، لأنه خرج عن نطاق السيطرة.

وكتب الدكتور جيمي موهيني: “هذا، على حد علمنا، أول تقرير عن نوبة حادة من الهلوسة أو الذهان نتيجة لعدوى SARS-CoV-2”.

المصدر: نيويورك بوست