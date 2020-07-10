مصر – أقدم رجل مصري على تعريض حياة ابنه، من ذوي الاحتياجات الخاصة، للخطر بعد أن تركه بمفرده داخل عربة قطار.

وقال مصدر أمني مصري أمس الخميس، إن ضباط قسم مصر الجديدة تلقوا بلاغا من أحد الأشخاص المقيمين بمنطقة المطرية، يفيد بأنه أثناء قيامه بالتنزه منطقة الميريلاند برفقة نجلة، البالغ من العمر 9 سنوات، ولديه ظروف صحية خاصة، فوجئ بإختفائه.

وأضاف المصدر أنه تبين فيما بعد عدم صحة رواية المبلغ، الذي أقر بعد التحقيق معه بأنه على خلافات مع طليقته (والدة الطفل)، وأنها تزوجت من آخر ولا ترغب في تواجد نجلها بصحبتها.

وأشار إلى أنه تزوج أيضا من أخرى رفضت رعاية نجله، ورغبة منه في التخلص من نجله قام باصطحابه لمحطة قطار الجيزة ووضعه بالقطار المتجه إلى محافظة أسوان، تاركا ورقه بجيبه يلتمس خلالها إيداع نجله بأحد دور الرعاية.

وتمكنت الأجهزة الأمنية المعنية من العثور على الطفل داخل القطار، وقدمت أوجه الرعاية اللازمة له، وقد تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

المصدر: المصري اليوم