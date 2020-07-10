ليبيا – قال مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير حسين هريدي إن المجتمع الدولي بالفعل أصدر قرارات للتصدي للانتهاكات التركية في ليبيا وتتطلب أن يكون هناك قوة قادرة على تنفيذها وإرغام الرئيس التركي رجب أردوغان على احترام قرارات مجلس الأمن ومخرجات مؤتمرات برلين، مضيفا أنه في غياب هذه القوة لن يتوقف أدوغان عن انتهاكاته للسيادة الليبية.

هريدي وفي تصريح لموقع “الهلال اليوم ” أمس الخميس أوضح أن أردوغان يستفيد من الانقسامات داخل الاتحاد الأوروبي وداخل حلف شمال الأطلسي فيما يخص كيفية التعامل مع الأزمة في ليبيا والتعامل مع تركيا في المرحلة الحالية التي تمارس خلالها سياسات عدوانية توسعية يغلب عليها الطابع الاستعماري.

وأكد أن المجتمع الدولي نتيجة لهذه الانقسامات يقف عاجزا عن الضغط على تركيا، مضيفا أن مخرجات مؤتمر برلين وقرارات مجلس الأمن وإعلان القاهرة كلها بمثابة خارطة طريق وشروط التسوية بالفعل موجودة وتتمتع بشرعية دولية لكن لا يوجد قوة حتى الآن تقف أمام الأطماع التوسعية التركية وهو ما ينبغي توافره لحل الأزمة.