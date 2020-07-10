واشنطن توافق على بيع اليابان 105 طائرات من طراز “إف-35”

واشنطن توافق على بيع اليابان 105 طائرات من طراز “إف-35”

اليابان – وافقت الولايات المتحدة على بيع 105 طائرات من طراز “إف-35” بمبلغ يقدر بـ 23 مليار دولار، حسبما أفادت وكالة التعاون الدفاعي التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية.

وكانت الحكومة اليابانية طلبت سابقا من الولايات المتحدة توقيع صفقة معها لتوريد 63 طائرة “إف-35 أ”، و42 طائرة عمودية الإقلاع من طراز “إف-35 ب”، و110 محركات لها.

واعتبرت وزارة الخارجية الأمريكية أن الصفقة من مصلحة الولايات المتحدة لكونها تساعد اليابان الحليف الكبير لواشنطن.

ومن المقرر أن تحل طائرات “إف-35” الحديثة طائرات مكان “إف-4″ (فانتوم”) القديمة التي كانت تخدم منذ وقت طويل في القوات الجوية اليابانية.

المصدر: نوفوستي