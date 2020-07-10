ليبيا – أفادت وزارة الدفاع الإيطالية بأن وزير الدفاع الإيطالي لورينزو جويريني استقبل في روما نظيرته الفرنسية فلورنس بارلي فيما جرى مناقشة الملفات الثنائية الرئيسية والأوضاع في ليبيا.

الجانبان أكدا وفقاً لوكالة “نوفا” الايطالية اليوم الجمعة على الالتزام المشترك بمكافحة انتهاكات الحظر على تهريب الأسلحة في ليبيا، مشيرين إلى الحاجة لإعادة إطلاق عملية برلين.

وبدوره، شدد جويريني على أنه لا يوجد حل عسكري للأزمة الليبية، مضيفاً: “من الضروري احتواء أي انحراف في استقطاب الأزمة”.

وجدد جويريني التأكيد على التزام الجنود الإيطاليين القوي لصالح الشعب الليبي مما ساهم في حملة إزالة الألغام المتناثرة خلال اشتباكات العام الماضي وعبر الدعم الطبي في مستشفى مصراتة العسكري.