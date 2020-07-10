فرنسا – رفعت وكالة الطاقة الدولية توقعها للطلب على النفط لعام 2020، اليوم الجمعة، لكنها حذرت من أن استمرار انتشار كوفيد-19 يشكل خطرا على التوقعات.

وزادت الوكالة، التي مقرها باريس، توقعها إلى 92.1 مليون برميل يوميا، بارتفاع 400 ألف برميل يوميا عن توقعها الشهر الماضي.

وقالت الوكالة، في تقريرها الشهري: “بينما أحرزت سوق النفط تقدما بلا شك، فإن تسارع عدد حالات كوفيد-19 في بعض الدول يثير القلق بأن الجائحة ليست تحت السيطرة وأن المخاطر لتوقعاتنا للسوق بالتأكيد تميل إلى الجانب النزولي”.

وأضافت، أن تخفيف إجراءات العزل العام في العديد من الدول أسفر عن تعاف قوي في الطلب على مشتقات الوقود في مايو ويونيو من العام الجاري، وكذلك في يوليو أيضا على الأرجح.

كما أشارت الوكالة إلى أن مخزونات النفط الخام العائمة انخفضت في يونيو الماضي بمقدار 34.9 مليون برميل إلى 176.4 مليون برميل، من أعلى مستوى على الإطلاق في مايو الماضي.

ولفتت إلى أن مخزونات النفط في الدول المتقدمة ارتفعت بمقدار 81.7 مليون برميل إلى 3.216 مليار برميل في مايو الماضي، بزيادة 258.5 مليون برميل عن متوسط 5 سنوات.

المصدر: “رويترز”