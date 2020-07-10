ليبيا – يصر المركز الوطني لمكافحة الأمراض برئاسة بدرالدين النجار مرة أخرى على زعزعة ثقة المواطنين به بسياساته الإنتقائية والمتخبطة رغم كل الدعم الذي تحاول شتى وسائل الإعلام تقديمه له في سبيل شرح حقيقة المرض للمواطنين وإقناعهم بوجود المرض لكنه يصر على العكس ورسم صورة معاكسة .

فقد انتقل المركز من سياسة الغموض التي كان ينتهجها بعدم تسمية مصراتة تحديدًا بعد أول دخول للفيروس في ليبيا لأسباب وصفها بأنها ” سياسية ” خلال فترة الحرب إلى الإنتقائية في تسمية الدول العائد منها بعض المصابين بعد أن شهّر بسبها وكأنها مولد الفيروس وليست ضحية التكتم وفتح مطارات غرب البلاد دون حسيب أو رقيب .

مكافحة الأمراض يربك المواطنين بإعلامه المتخبط وتعتيمه وتكتمه عن مناطق العدوى. #ليبيا #المرصد https://t.co/nw2lTEUnaf — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) April 4, 2020

وبالعودة إلى تلك الفترة من شهري أبريل ومايو فقد فرض الرئاسي حظر تجول لأسابيع وألزم الناس والتجار والطلاب بيوتهم طيلة أسابيع قبل أن يضع خطته الفاشلة لإعادة العالقين في الخارج متضمنة حجرهم في فنادق الدول المتواجدين بها بملايين الدولارات ثم إدخالهم إلى ليبيا دون عزل إجباري ما تسبب في عودة الفيروس بعد أسابيع من السيطرة .

مركز مكافحة الأمراض يثير قلق المواطنين بتكتمه على موقع آخر إصابات كورونا في #ليبيا . #المرصد https://t.co/Rrss2UgL0j — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) April 1, 2020

وتسببت هذه الخطة الفاشلة في تفجر الوضع الوبائي وكانت 90% من الإصابات قادمة من تركيا حصرًا سواء قبل الحظر او بعده ما أدى لتفشيه في عدة مدن بينها الجنوب فيما فرضت السلطات في شرق البلاد العزل الإجباري في الداخل بعكس الوفاق التي اعلنت فتح تحقيق في خطة وضعتها هي أصلاً .

كورونا | السراج يكلف خالد مازن بالتحقيق في عمل لجنة خالد مازن. #ليبيا #المرصد https://t.co/aUS3Ki9pxW — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) May 29, 2020

وفي كل أو معظم بياناته تجنب المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسمية تركيا كأول وجهة مصدرة للمصابين نحو ليبيا وكان يحدد المصابين بصفة عائد من السفر دون تحديد الوجهة فيما كانت وسائل الإعلام المهنيك تجتهد في معرفة المصدر وكانت في كل مرة ومن بينها المرصد تكتشف أن المصدر هو إسطنبول معيتيقة – أو مصراتة .

من رابع أكبر بؤرة كورونا في #تركيا … دفعة سوريين جديدة تصل اليوم إلى #ليبيا استعدادًا لمعركة #سرت والنفط . #المرصد pic.twitter.com/jJxTu24uZ4 — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) July 9, 2020

لكن المركز الوطني اليوم وبالتزامن مع فضح إقلاع رحلة مرتزقة سوريين من رابع أكبر منطقة وبائية في تركيا نحو مصراتة ، أصر هذه المرة على تسمية الوجهة القادم منها 7 مصابين مدنيين نحو الغرب ألا وهي مصر فيما كان يمتنع عن ذكر إسم تركيا !

وكان المركز قد أعلن في بيانه المفصل عن حالات اليوم أن حالة من زوارة و 6 من زليتن كانوا عائدين من وجهة سفر ألا وهي مصر ليضع علامة إستفهام جديدة تضاف لباقي علاماته في وقت إهتزت فيه صورته أمام المجتمع الذي انفلت غير مبالٍ بالوباء بسبب تآكل ثقتهم فيه ما ينذر بوقوع كارثة بسبب هذه السياسات التي تقف خلفها عناصر من الإخوان المسلمين متغلغلة فيه ولاسيما في قسمه الإعلامي الذي يتزعمه محمد الجازوي المحسوب على حزب العدالة والبناء ، مذيع قناة ليبيا بانوراما المملوكة للحزب الإخواني .

المرصد – متابعات

فضيحة كبرى تضرب القنصلية الليبية في إسطنبول تتسبب بإلغاء عودة عشرات العالقين https://t.co/OmvmkuyUxS — Original Point .. (@EzDin_Musa) May 8, 2020

عشرات العالقين منذ أمس الخميس في مطار #إسطنبول بعد إلغاء رحلة الليبية لوجود 14 راكبًا منها متحصلين على إذن سفر من القنصلية الليبية رغم ثبوت إصابتهم مخبريًا بـ #فيروس_كورونا وفقًا لهيئة الرقابة إضافة لإلغاء رحلة الأفريقية لأسباب تشغيلية بحسب ما أعلنه مطار #مصراتة. #ليبيا #المرصد pic.twitter.com/88DmwSFFEL — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) May 8, 2020