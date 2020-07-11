أرقام كورونا في فلسطين تعاود الارتفاع وأكثر من 300 إصابة في الخليل وحدها

أرقام كورونا في فلسطين تعاود الارتفاع وأكثر من 300 إصابة في الخليل وحدها

فلسطين – عاود عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا في فلسطين ارتفاعه مع تسجيل 463 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، مقابل 396 حالة أمس الجمعة و262 حالة الخميس.

وحسب التقرير الصادر عن وزارة الصحة الفلسطينية صباح اليوم السبت، فإن 328 من الإصابات الجديدة رصدت في محافظة الخليل، التي تبقى أكبر بؤرة لتفشي الفيروس في البلاد.

بذلك ارتفعت حصيلة الحالات النشطة إلى 5827، فيما بلغ إجمالي الوفيات 32 حالة بعد تسجيل حالتي وفاة جديدتين في محافظتي الخليل وبيت لحم.

وتماثل 119 مريضا للشفاء خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليصل مجموع المتعافين إلى 829.

المصدر: RT