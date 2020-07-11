تركيا – ارتفعت صادرات تركيا إلى بلدان الاتحاد الأوروبي، بنسبة 5.7 بالمئة خلال يونيو/ حزيران الماضي، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

وذكر مجلس المصدرين في تركيا، الخميس، أن صادرات البلاد إلى 27 بلدا في الاتحاد الأوروبي سجلت 5 مليارات و214 مليون و537 ألف دولار في يونيو الماضي.

وأضاف المجلس أن قيمة الصادرات في يونيو 2019، سجلت 4 مليارات و931 مليون و553 ألف دولار.

وأشار إلى أن إدارة قبرص الرومية جاءت في المرتبة الأولى من حيث معدل زيادة حجم الصادرات التركية إليها خلال يونيو الماضي.

وحلت كرواتيا في المرتبة الثانية بواقع زيادة بلغت 55.49 بالمئة، مسجلة صادرات بقيمة 21 مليون و281 ألف و90 دولار.

وفي المرتبة الثالثة جاءت إستونيا، حيث ارتفع معدل الزيادة بنسبة 47.50 بالمئة، مسجلة صادرات بقيمة 7 ملايين و973 ألف دولار.

ومن حيث قيمة الصادرات، حلت ألمانيا في المرتبة الأولى بين بلدان الاتحاد الأوروبي، وبلغت قيمة استيرادها من المنتجات التركية خلال يونيو، مليار و184 مليون و554 ألف و33 دولار.

وحلت إيطاليا في المرتبة الثانية، بقيمة صادرات بلغت 600 مليون و309 ألف و23 دولار، ثم فرنسا ثالثة بـ 574 مليون و691 ألف و8 دولارات.

الأناضول