الأردن – أعاد المجلس الوطني لشؤون الأسرة تشكيل اللجنة الوطنية للحد من زواج من هم دون سن 18 سنة في الأردن.

ويأتي ذلك ضمن مشروع متابعة الخطة الوطنية (2020-2024) للحد من زواج الأطفال، الممول من صندوق الأمم المتحدة للسكان.

وبحسب بيان صادر عن المجلس، اليوم السبت، تهدف الخطة الوطنية المشكلة عام 2016 بناء على توصية من الفريق الوطني لحماية الأسرة من العنف، إلى مراجعة السياسات والأنظمة والتشريعات الوطنية، للحد من ظاهرة زواج من هم دون سن 18 عاما.

وستعمل اللجنة على تقديم المشورة الفنية للمشروعات الوطنية، من خلال المؤسسات الأعضاء في اللجنة الوطنية والجهات المعنية بتنفيذ الخطة، وتوفير المعلومات اللازمة من السياسات والبرامج والخطط ذات العلاقة بزواج الأطفال.

وسيكون ذلك بالاستناد إلى الأدلة العلمية، وأفضل الممارسات العالمية، ومراجعة تقارير المتابعة والتقييم التي سيتم إعدادها بالتعاون مع ضباط ارتباط من هذه المؤسسات.

المصدر: بترا