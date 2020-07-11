الولايات المتحدة – أعلن البنتاغون، امس، أن وزارة الخارجية الأمريكية صادقت مبدئيا على صفقة لبيع خدمات ومعدات لتحديث برنامج “Peace Krypton” لطائرات الاستطلاع لكوريا الجنوبية.

وقالت وكالة التعاون في مجال الأمن الدفاعي التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية، في بيان، إن هذه الصفقة تشمل “تحديث النظام على الأرض وصيانة معدات المهمة الأولى، وعمل موظفي فريق الخدمات على الأرض، ونظام التخطيط المشترك للعمليات، وقطع الغيار وإصلاح وإعادة المكونات، والوثائق الفنية… وباقي العناصر ذات الصلة الخاصة بالخدمات اللوجستية ودعم البرنامج”.

وأشارت الوكالة إلى أن التكلفة الإجمالية للبرنامج تبلغ، حسب التقديرات الحالية، 250 مليون دولار.

واعتبرت الوكالة أن تنفيذ هذه الصفقة سيعزز قدرات كوريا الجنوبية على “مواجهة التهديدات الراهنة والمستقبلية عبر دعم عمل أسطولها من طائرات Peace Krypton” وضمان إمكانية النشاط الاستخباراتي والاستطلاعي مع الولايات المتحدة.

المصدر: وكالات