الولايات المتحدة – أظهرت أسعار الذهب تقلبا، الجمعة، إذ يقاوم المعدن النفيس للحفاظ على مستوى فوق 1800 دولار للأوقية، وهو حاجز نفسي تخطاه صعودا منتصف الأسبوع لأول مرة منذ أواخر 2011.

ومنذ بدء تداولات اليوم، تحرك الذهب بين قاع يزيد قليلا عن 1796 دولارا للأوقية وذروة تجاوزت 1801 دولار.

وبحلول الساعة 9:00 بتوقيت غرينتش، كانت أسعار الذهب في المعاملات الفورية عند 1799.17 دولارا للأوقية منخفضا بنسبة 0.23 بالمئة، ومرتفعا قليلا في العقود الأمريكية الآجلة بنسبة 0.11 بالمئة إلى 1805.80 دولارات للأوقية.

ويتجه الذهب لتحقيق مكاسب تتجاوز واحد بالمئة هذا الأسبوع، وهو خامس مكسب أسبوعي على التوالي مع اقبال المستثمرين على المعدن الأصفر وسط تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا حول العالم.

وعلى مدى 30 يوما الماضية، بلغت مكاسب الذهب 4.27 بالمئة لترتفع مكاسبه منذ بداية العام الحالي إلى حوالي 16.5 بالمئة.

الأناضول