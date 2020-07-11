فيينا – رفعت وكالة الطاقة الدولية، الجمعة، توقعاتها للطلب على النفط للعام 2020، دون أن تستبعد خفضها مستقبلا إذا استمرت جائحة كورونا بالاتساع.

وفقا لتقريرها الشهري، تتوقع الوكالة الدولية للطاقة ومقرها في باريس، ارتفاع الطلب العالمي على النفط إلى 91.1 مليون برميل يوميا هذا العام، بزيادة 400 ألف برميل يوميا عن توقعاتها خلال يونيو/حزيران الماضي.

واشارت الوكالة إلى تراجع في الطلب أقل من المتوقع في الربع الثاني من 2020، الذي شهد ذروة الموجة الأولى من إصابات كورونا.

وجاء في التقرير “بينما أحرزت سوق النفط تقدما، فإن تسارع عدد حالات كورونا في عدد من الدول يثير القلق بأن الجائحة ليست تحت السيطرة، وأن المخاطر تميل بتوقعاتنا للسوق إلى الجانب النزولي”.

وزاد: “تخفيف إجراءات العزل العام في العديد من الدول أسفر عن تعاف قوي في مشتقات الوقود في مايو/ أيار ويونيو/ حزيران وأيضا يوليو/ تموز على الأرجح”.

ومع ذلك، قالت الوكالة إن نشاط تكرير النفط في 2020 يتجه للانخفاض بأكثر من توقعاتها في يونيو الماضي.

وواصلت أسعار النفط خسائرها، الجمعة، وهبطت العقود الآجلة لخام برنت القياسي 1.5 بالمئة الى 41.70 دولار للبرميل، ونزل غام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.8 بالمئة الى 38.93 دولار للبرميل (9:35 ت غ).

وكالات