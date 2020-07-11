العراق – أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، امس تسجيل 2848 إصابة بفيروس كورونا، و78 حالة وفاة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة في بيان صحفي: “تم فحص 12054 نموذجا في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق 661090 نموذجا”.

وأضافت: “كما تم تسجيل 1878 حالة شفاء خلال ذات المدة”.

وبلغ مجموع الإصابات في العراق منذ ظهور الفيروس 72460 إصابة، ومجموع حالات الشفاء 41380 حالة، بينما الوفيات فبلغت 2960 وفاة”.

وأعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، أمس الخميس، تسجيل 103 وفيات و2170 إصابة بفيروس كورونا.

المصدر: RT