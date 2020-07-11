ليبيا – أعلنت اللجنة المشرفة على تسفير العالقين بجمهورية مصر العربية بالمندوبية الدائمة لدولة ليبيا لدى جامعة الدول العربية بأنها تعاقدت مع الجامعة الأمريكية على إجراء المسحة الطبية لتحليل (PCR) لقوائم العالقين تمهيداً لتسفيرهم وإختصاراً لمدة الحجر الصحي عند وصولهم إلى أرض الوطن.

اللجنة أعربت عن أملها وفقاً للمكتب الاعلامي التابع لخارجية الوفاق، من المواطنين متابعة كشوفات الأسماء التي ستنشر تباعاً في الموقع الخاص بالمندوبية لمعرفة تاريخ ومكان إجراء المسح الطبي.

وأكدت على ضرورة الحضور الشخصي مصحوبين بجوازات سفرهم وصور واضحة لصفحة البيانات حتى يتسنى للجنة إتمام إجراءات سفرهم بأمان وعلى نحو يتفق مع الشروط المحددة من جهات الإختصاص.