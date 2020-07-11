ليبيا – كشف اللواء فوزي المنصوري أن الوحدات العسكرية تواصل عمليات تجهيز الخط الدفاعي لمدينتي سرت والجفرة في انتظار تعليمات القيادة العامة.

المنصوري بيّن وفقاً لوكالة “روسيا اليوم” أن قوات الجيش في جاهزية تامة للرد على أي هجوم من قوات الوفاق المدعومة بالمرتزقة والأتراك.

وتابع: “لقد سبق الرد على قوات الوفاق بتاريخ 6 يونيو وذلك أثناء محاولتها شن هجوم معادي على قوات الجيش الليبي، وتم تكبيد قوات العدو خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد والمعدات”.

وأشار إلى أن القوات المسلحة رصدت تحركات لمسلحي الوفاق المدعومين بالمرتزقة والأتراك في محيط مدينتي سرت أو الجفرة، مؤكداً أن هذا التحركات تحت الرصد على مدار الساعة.

كما شدد على أن كل من قاعدة الجفرة الجوية ومدينة سرت يعتبران خط الدفاع الأول عن الحقول النفطية والتي تمثل الهدف الأساسي لأردوغان.