ليبيا – مدير المرصد السوري رامي عبد الرحمن إن غالبية الذين باتوا في ليبيا باتوا مغرمين بالأموال التي تعطى لهم عبر أردوغان وحكومة الوفاق وقد تكون عبر قطر للذهاب والقتال في ليبيا لأن العائدين منهم إلى سوريا ينتظرون الفرصة للعودة مجدداً للأراضي الليبية.

مدير المرصد السوري كشف وفقاً للمكتب الاعلامي التابع له أن هناك نحو 16000 مرتزق من حملة الجنسية السورية وصلوا إلى ليبيا عاد منهم 5600 بعد أن انتهت عقودهم وحصلوا على أموالهم.

وأشار إلى أنه لايزال هناك أكثر من 10 آلاف منهم في ليبيا مستعدون للمعركة التي طلبها منهم الجيش التركي وهي معركة حقول النفط وسرت هذا هو الهدف الرئيسي لتركيا حالياً بحسب قوله.

كما أفاد أن الفصائل الموالية لتركيا تستغل ظروف المواطنين المعيشية المأساوية من أكراد عفرين وتجندهم للذهاب والقتال في ليبيا، مشيراً إلى أن مئات المقاتلين يتجهزون للذهاب إلى قطر والتدريب ضمن معسكرات دون العلم إلى أين ستكون وجهتهم بعد التدريب.