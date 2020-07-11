ليبيا – كشف مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض بدر الدين النجار أن المركز سحبت منه كل الصلاحيات واقتصر دوره على إعلان نتائج التحاليل وحصر الإعداد المصابة والوفيات ومسؤول عن فرق الرصد والتقصي.

النجار أشار في مقابلة خاصة مع شبكة “الرائد” وفقاً لموقعها الرسمي إلى أن خطط مجابهة الكورونا والإرشادات والقرارات أصبحت الآن في يد اللجنة الاستشارية العلمية العليا.

وأوضح أن اتخاذ قرارات متتالية بإنشاء أجهزة متشعبة تعمل منفردة ومركزية اللجنة العلمية الاستشارية وغياب الأذرع التنفيذية وتهميشها كانت أسباباً أدت إلى انتشار الفيروس.

كما لفت إلى أنهم يعملون الآن بمساعدات تقدمها لهم بعض الجهات رغم أنهم خصصت لهم قيمة 15 مليون ولم تصرف إلى الآن وأن مشغلات معامل التحاليل وملابس فرق الرصد غير متوفرة.