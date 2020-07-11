العراق – أعلنت خلية الإعلام الحربي العراقية انطلاق عمليات”أبطال العراق المرحلة الرابعة” لملاحقة بقايا الإرهاب وفرض الأمن والاستقرار في محافظة ديالى مع تطهير وتفتيش الشريط الحدودي مع إيران.

وجاء في بيان الخلية اليوم السبت: “بتوجيه من السيد رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، وبإشراف قيادة العمليات المشتركة، انطلقت فجر اليوم السبت 11 تموز(يوليو) 2020 عمليات أبطال العراق / المرحلة الرابعة، لملاحقة بقايا الارهاب وفرض الأمن والاستقرار في محافظة ديالى، مع تطهير وتفتيش الشريط الحدودي مع الجمهورية الاسلامية الايرانية والدخول بعمليات خاصة ضمن المناطق التي استغلتها عناصر داعش للتواجد وتنفيذ عملياتها الإرهابية، وهي المناطق الفاصلة بين القوات الإتحادية وقوات البيشمركة” الكردية.

ولفت البيان إلى أن العمليات تستهدف في هذه المرحلة مساحة واسعة تقدر 17685 كلم مربع، وتشترك فيها قوات مِن ( قيادة القوات البرية، قيادة عمليات ديالى، قيادة عمليات صلاح الدين، قيادة عمليات سامراء، قيادة قوات الشرطة الاتحادية، قوات الرد السريع، قوات الحشد الشعبي، لواءان مِن القوات الخاصة، اللواء الثامن قوات الحدود، جهاز مكافحة الارهاب/ قيادة العمليات الخاصة الثانية، فوج مكافحة الارهاب مِن السليمانية، قيادة شرطة محافظة ديالى). وبإسناد مِن طيران الجيش والقوة الجوية وطيران التحالف الدولي .

وتميزت هذه العمليات باتجاه أهداف مهمة ونوعية مع عمليات خاصة.

المصدر: RT