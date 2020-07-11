ليبيا – رحبت السفارة الإيطالية أمس الجمعة بالمذكرة التي أعلنت عنها المؤسسة الوطنية للنفط بشأن رفع القوة القاهرة في جميع الحقول النفطية.

السفارة الإيطالية إعتبرت في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي”تويتر” أن هذا الإعلان يشكل خطوة أولى مهمة في اتجاه التعافي الكامل لإنتاج النفط في جميع أنحاء البلاد وشرط أساسي لمواصلة ليبيا على مسار الاستقرار والتهدئة الذي حددته عملية برلين تحت رعاية الأمم المتحدة.

وأكدت على أن إيطاليا ستواصل دعم الجهود الليبية وبعثة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لتحقيق هدف التوزيع العادل والشفاف لموارد البلاد لصالح الشعب الليبي.