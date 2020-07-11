انجلترا – يمتلك النجم المصري محمد صلاح، هداف ليفربول، فرصة جيدة لتحقيق إنجاز مميز، خلال مباراة فريقه أمام بيرنلي، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ35 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وذكر الموقع الرسمي لليفربول، أن محمد صلاح يحتاج لتسجيل هدف واحد فقط ليصبح أول لاعب من “الريدز” يحرز 20 هدفا على الأقل، في 3 مواسم متتالية في تاريخ “البريميرليغ” الذي انطلق في عام 1992.

ولم يحقق هذا الإنجاز أي لاعب في فريق ليفربول بالدوري الإنجليزي الممتاز (وفقا للنظام القديم والحديث) منذ لاعبه روجر هانت في (1965-1966).

وأحرز النجم المصري 19 هدفا في الموسم الحالي “للبريميرليغ”، ويتقاسم المركز الثالث في جدول الهدافين، مع داني إنجز، مهاجم فريق ساوثهامبتون.

يذكر أن محمد صلاح توج بلقب هداف “البريميرليغ” في المواسم الثلاثة الماضية، حيث سجل 32 هدفا في أول موسم له مع “الريدز” قبل موسمين، ومن ثم سجل 22 هدفا في الموسم الماضي، ولدى النجم المصري فرصة ثمينة في تسجيل 20 هدفا أو أكثر في الموسم الحالي للدوري، الذي بقيت فيه 4 مباريات على نهاية الموسم.

المصدر: وكالات