تباطؤ نمو اقتصاد الأردن إلى 1.3 بالمئة في الربع الأول 2020

تباطؤ نمو اقتصاد الأردن إلى 1.3 بالمئة في الربع الأول 2020

عمان – تباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي الأردني بالأسعار الثابتة، إلى 1.3 بالمئة خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بـ 2 بالمئة خلال الفترة نفسها من 2019، مدفوعا بالتبعات السلبية لتفشي جائحة كورونا منذ مارس/ آذار الماضي.

كان الناتج المحلي الإجمالي للمملكة سجل نموا نسبته 2 بالمئة خلال 2019، مقارنة بـ 1.9 بالمئة في 2018.

وبحسب النتائج التي أعلنتها دائرة الإحصاءات العامة (حكومية)، الخميس، أظهرت معظم القطاعات نموا إيجابيا خلال الربع الأول 2020، لكنها بنسب متفاوتة على أساس سنوي.

وحقق قطاع الخدمات الاجتماعية والشخصية أعلى معدل نمو خلال الفترة، بنسبة 2.8 بالمئة، ثم قطاع المالية والتأمين والعقارات بـ 2.4 بالمئة، تلاه قطاع الزراعة 2.3 بالمئة.

وتشير توقعات متابعين إلى تأثر نمو اقتصاد المملكة سلبا خلال الربع الثاني من 2020، مدفوعا بإجراءات اتخذتها، للوقاية من تفشي جائحة كورونا.

وفرض الأردن لأكثر من 50 يوما، إغلاقا كليا أو جزئيا على مختلف المرافق والقطاعات الاقتصادية المحلية، ضمن إجراءات احترازية لمواجهة تفشي الفيروس في البلاد.

كان البنك الدولي، توقع في تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية الأخير انكماش الاقتصاد الأردني بنسبة 3.5 بالمئة للعام الحالي، فيما أشار إلى بدء تعافيه اعتبارا من 2021 بنسبة نمو 2 بالمئة.

وبسبب الغلق، تراجعت قيمة التجارة الخارجية للأردن خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، بنسبة 7.5 بالمئة للصادرات، و19 بالمئة للواردات.

وكالات