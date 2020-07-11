ترامب: لا أفكر في اتفاق تجارة أمريكي صيني “مرحلة 2”

ترامب: لا أفكر في اتفاق تجارة أمريكي صيني “مرحلة 2”

الولايات المتحدة – اوضح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، امس إنه لا يفكر حاليا في التفاوض بشأن اتفاق تجارة “مرحلة 2” مع الصين.

وجاءت تصريحات ترامب في الوقت الذي تشهد فيه العلاقات بين واشنطن وبكين توترا على خلفية جائحة فيروس كورونا ومسائل أخرى.

وقال ترامب ردا على سؤال صحفيين على متن طائرة الرئاسة الأمريكية، بشأن إمكانية إبرام اتفاق تجارة مرحلة ثانية بعد تطبيق اتفاق “المرحلة 1” هذا العام: “لا أفكر في ذلك حاليا”.

وصرح الرئيس الأمريكي بأن ذهنه مشغول بالعديد من الأمور الأخرى.

وأفاد ترامب في السياق، بأن “الشراكة مع الصين متضررة بشدة.. كان بإمكانهم إيقاف الوباء.. كان بإمكانهم إيقافه.. لم يوقفوه”.

ووقعت الولايات المتحدة والصين، في شهر يناير 2020 “اتفاق المرحلة الأولى” لإنهاء الحرب التجارية بين البلدين، واعتبره الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه سيؤدي إلى عالم أكثر استقرارا.

وهذا الاتفاق يمثل نتيجة عملية أولى للمفاوضات الأمريكية الصينية الجارية لإنهاء “الحرب التجارية” المشتعلة بين البلدين منذ 17 شهرا، والتي أدت إلى تباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي وخفض مستوى الدخل والاستثمارات للشركات في العالم برمته.

وبموجب الاتفاق، تعهدت الصين بشراء منتجات أمريكية إضافية بقيمة 200 مليار دولار خلال السنتين المقبلتين، وتهدف زيادة الواردات الصينية من المنتجات الأمريكية إلى تقليص العجز التجاري الأمريكي تجاه الصين، وهو من أبرز مطالب البيت الأبيض.

كما يتضمن الاتفاق المرحلي بنودا تتعلق بحماية الملكية الفكرية وشروط نقل المعرفة التكنولوجية، وهما كذلك من أولويات المطالب الأمريكية.

المصدر: وكالات