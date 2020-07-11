مصر – أكد رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أشرف رسلان، امس، وصول 10 عربات جديدة للقطارات، إلى ميناء الإسكندرية، قادمة من روسيا.

وأوضح المسؤول أن وصول العربات سيأتي كدفعة ثانية من الصفقة الأضخم في تاريخ الهيئة، بعد الدفعة الأولى التي وصلت الشهر الماضي بعدد 22 عربة.

وذكر رسلان، في تصريحات لوسائل إعلام محلية، أن هذه الدفعة ستنضم إلى الدفعة الأولى بورش أبو غاطس بالقاهرة، استعدادا لتركيب قطارات جديدة بالكامل خلال الشهر الجاري.

وأوضح رئيس سكك الحديد أن العربات الجديدة من فئة “الدرجة الثالثة” وذات تهوية ديناميكية، وتهدف إلى رفع كفاءة التشغيل اليومي للقطارات، وانتظام جداول التشغيل وتحقيق طفرة كبيرة ونقلة نوعية هائلة في مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب.

وأشار رسلان إلى أن الهيئة تواصل أعمال تجربة “العربة النموذج” من صفقة القطارات الروسية التي وصلت في يونيو الماضي، من خلال تشغيلها بدون ركاب على خطوط سكك الحديد، للتأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات، تمهيدا لتشغيل أول دفعة عربات فى نقل الركاب.

وفي 24 يونيو الماضي، استقبل ميناء الإسكندرية الدفعة الأولى من عربات قطارات الركاب الجديدة بعدد 22 عربة، ضمن صفقة تصنيع وتوريد 1300 عربة سكة حديد جديدة للركاب، والتي تعد الصفقة الأكبر والأضخم في تاريخ سكك حديد مصر.

وكانت الهيئة قد وقعت اتفاقية مع شركة “ترانسماش” الروسية، بقيمة مليار و16 مليونا و50 ألف يورو.

المصدر: RT